Lazio-Bayern Monaco, disastro Musacchio: erroraccio e out al 30′

Lazio, serataccia per Mateo Musacchio

Prova davvero disastrosa dell’ex Milan Mateo Musacchio questa sera in Lazio-Bayern Monaco. Il centrale argentino ha praticamente regalato il gol del vantaggio bavarese di Lewandowski, con un retropassaggio verso Pepe Reina davvero troppo corto. Musacchio non ha per niente convinto il tecnico laziale Simone Inzaghi che al 30′ lo ha tolto dal campo, facendo entrare Lulic al suo posto. Lazio sotto 3-0 nel primo tempo e qualificazione praticamente archiviata per la squadra di Flick.

