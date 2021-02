Milinkovic Savic ad un passo dal Milan? Tare: “Ci fu un’offerta irrinunciabile”

Milinkovic Savic ad un passo dal Milan? Lo rivela Tare

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida col Bayern Monaco, andata degli ottavi di Champions League.

In questi anni quand’è che è stato più difficile dire no ad un’offerta per un vostro giocatore?

“Il merito se siamo qui è del presidente Lotito. Uno di questi momenti è stato due anni fa, con un’offerta molto importante per Milinkovic-Savic nell’ultimo giorno di mercato. Io alzai le mani e lasciai la palla a lui. La sua risposta fu secca, ‘voglio crescere e giocarmi fino in fondo la Champions’. È stato bravo lui: abbiamo alzato molto i costi, ci siamo giocati un rischio importante, perché siamo costretti a mantenere questo equilibrio economico anche in un momento tanto difficile. I complimenti li faccio a lui perché ha fatto un sacrificio importante”.

Non è chiaro se quella offerta irrinunciabile fosse proprio del Milan (anche altre squadre erano sul serbo, su tutte il Manchester United). E’ chiaro però che quell’estate se ne parlò tantissimo in chiave rossonera, con Leonardo che già in passato aveva parlato molto bene del centrocampista della Lazio.