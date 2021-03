Mercato Milan – Haaland, sogno sfumato? C’è l’offerta inglese / News

Mercato Milan, Haaland rimane solo un sogno?

La Champions League come rampa di lancio per organizzare un mercato da top club. il Milan non ci è andato lontano nemmeno nella sessione invernale quando, da prima della classe, ha tentato di rinforzare la rosa per continuare a rincorrere il sogno scudetto. Le sconfitte contro Spezia e Inter hanno cambiato un po’ i piani rossoneri, ma l’obiettivo quarto posto rimane assolutamente alla portata. Ritornare nell’Europa che conta dopo quasi 10 anni sarebbe non solo un toccasana per i tifosi ma, allo stesso tempo, l’opportunità per dare ancora più qualità alla rosa. L’appeal del Milan, con una Champions da giocare, sarebbe una calamita notevole anche per i migliori calciatori in circolazione.

Prima di pensare al mercato in entrata, ci sarà da rinnovare i contratti di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma in primis, ma occhio anche a Zlatan Ibrahimovic. Gli ultimi due, come noto, sono assistiti di Mino Raiola, uno dei procuratori più potenti in assoluto. Proprio di un altro suo giocatore si era parlato in passato, che rappresenta un vero e proprio sogno: Erling Braut Haaland. Chissà che, coltivando i migliori rapporti tra le parti, possa uscire davvero il nome del norvegese in ottica rossonera. Difficile pensare ad un prolungamento di Ibra; inoltre sembra azzardato lasciare il peso dell’attacco rossonero sulle spalle di un acciaccato Mario Mandzukic. Ovviamente, in questo momento, non esiste nessuna trattativa.

Un sogno di mercato destinato a rimanere tale? Sì perché, secondo quanto riferisce ’90Min’ la potenza economica del Manchester City è pronta a scatenarsi su uno dei giocatori più forti in circolazione. Il club di Pep Guardiola sarebbe disposto ad offrire 116 milioni di euro al Borussia Dortmund pur di accaparrarsi le prestazione del giovane fenomeno. Cifre difficilmente pareggiabili per il Milan, che potrebbe sperare in Raiola per sovvertire i pronostici. E con una Champions League sullo sfondo in più, anche i sogni potrebbero diventare realtà.

Infortuni Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic: ecco l’esito degli esami >>>