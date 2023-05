Inter-Milan, Lautaro Martinez: “Si viveva un’atmosfera bellissima a Milano”

"Tantissimo sacrificio, tantissimo lavoro, tantissima responsabilità. Sono molto felice per ciò che abbiamo raggiunto tutti insieme, uniti come in questi mesi. Durissimo il percorso con un calendario troppo stretto con squadre che ci fanno spendere tanto. Momento più bello? Difficile da trovare, già in settimana a Milano si viveva un'atmosfera bellissima. Ho parlato ai ragazzi nello spogliatoio prima della partita. C'è tanta storia lì fuori, gli ho detto e loro mi hanno capito".