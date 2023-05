Pagelle Inter-Milan 1-0: Kalulu, grosso errore. Brahim Diaz, che confusione

PAGELLE DERBY INTER-MILAN - Sarà l'Inter a prendere un volo per Istanbul. I nerazzurri, dopo aver vinto nella gara d'andata 2-0, vincono anche questa sera 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Non una brutta prestazione del Milan, ma la squadra avrebbe dovuto fare decisamente di più per tentare l'impresa. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.