Inter-Milan, Gosens: “Farò fatica a dormire stanotte per l’adrenalina”

"Faccio fatica a trovare le parole giuste, abbiamo fatto qualcosa di strepitoso come gruppo. Finale meritata. L'adrenalina dura tutta la notte, faro' fatica a dormire stanotte. E' un sogno che si realizza, non sempre abbiamo avuto una stagione facile e siamo in finale con merito. Abbiamo creduto sempre in questa finale, aver vinto queste due partite vuol dire tanto. Il gruppo e' stato la nostra forza, ci siamo sempre confrontati e non ci siamo mai tirati indietro davanti alle difficoltà. Faccio fatica a scegliere una squadra per la finale, sono entrambe forti ma noi siamo meritatamente in finale e se sei arrivato a questo punto vuol dire che vai li per vincere poi vedremo chi troveremo. Andremo ad Istanbul per vincere".