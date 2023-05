Inter-Milan, Zhang: “Abbiamo reso possibile il sogno della finale”

Sulla qualificazione alla finale : "Siamo in finale di Champions League. Qualcosa di incredibile, non accade ogni stagione. Merito all'allenatore e tutto lo staff. In finale tutto è possibile, tutto può succedere in 90 minuti".

Sul lavoro della dirigenza nerazzurra: "Questo è il settimo anno che sono qui, ci sono giocatori che non hanno mai giocato in Champions e ora abbiamo reso possibile questo sogno. Abbiamo fatto il nostro lavoro: riportare l'Inter al top. Fin quando saremo qui lavoreremo per far rimanere l'Inter in questa posizione".