Inter-Milan, Pioli: “Stagione negativa se non giocheremo la Champions”

Inter-Milan 1-0, così Pioli nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: "Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. La partita è una grande delusione, volevamo andare in finale ma purtroppo non ci siamo riusciti. I rimpianti ci sono, potevamo segnare il gol per cambiare la partita. Se in queste partite non sei al top dopo diventa difficile. Non abbiamo avuto Leao al top in queste due partite".