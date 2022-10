Pioli: “Non ci sono scuse, siamo stati poco lucidi. Troppi errori”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Prime' al termine di Chelsea-Milan, 3^ giornata del Girone E di Champions League.

Stefano Bressi

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' al termine di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Abbiamo commesso errori che non dovevamo, non so se piccoli. Abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo forzato troppo e non siamo riusciti a ripartire con qualità. Al di là della loro forza, potevamo fare di più".

Se è colpa della confusione o della poca esperienza e sulle assenze: "Non c'entra la poca esperienza e chi non c'era. Dovevamo essere lucidi e precisi. All'inizio il Chelsea non ci ha pressato così tanto, siamo stati poco brillanti e poco veloci e non siamo riusciti a essere pericolosi".

Se il Milan si è snaturato: "Il gol ci ha cambiato atteggiamento e non siamo stati in partita come di solito facciamo, a questi livelli lo paghi".

Sui cambi dopo il 3-0: "Ho bisogno di dare minutaggi a chi rientra, di far rifiatare chi gioca tanto. Ci aspettano tante partite importanti e pensavo fosse giusto".