Champions, le percentuali di Caressa dei quarti: Napoli favorito sul Milan

Da pochi giorni sono stati resi noti gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League. Derby italiano per il Milan che affronterà il Napoli, mentre l'Inter se la vedrà con il Benfica. Attraverso il proprio profilo Instagram, Fabio Caressa ha pubblicato le sue percentuali su chi passerà il turno eliminatorio. Come si può notare dal post pubblicato di seguito, per il giornalista di 'Sky Sport' il Napoli è leggermente favorito sul Milan. Discorso uguale per l'Inter con il Benfica. Riguardo le altre due partite, ovvero Manchester City-Bayern Monaco e Real Madrid-Chelsea, Caressa vede favoriti il City e la squadra di Ancelotti.