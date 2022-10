Champions League, pareggio spettacolare tra Barcellona-Inter: finisce 3-3

Finisce con un pirotecnico 3-3 il match di ritorno tra Barcellona e Inter. Passano in vantaggio i 'blaugrana' con Dembele al 40esimo minuto di gioco, mentre è di Barella il gol del momentaneo 1-1 al 50esimo. Da lì in poi, la partita diventa spettacolare. Lautaro Martinez segna il gol del vantaggio interista al 63esimo, mentre Lewandowski segna la rete del 2-2 all'82esimo minuto. Quando la gara sembrava indirizzarsi verso la fine con un Barcellona che attaccava ininterrottamente, in ripartenza l'Inter trova il gol del 3-2 all'89esimo con Gosens.