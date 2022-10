Calciomercato Milan – Un grande ostacolo tra il club e il rinnovo di Leao

Nonostante il contratto sia in scadenza a giugno 2024, non mancano le voci ricorrenti al rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Come ben si sa, l'attaccante portoghese è stato (e continua ad essere) oggetto di desiderio del Chelsea, club che ha provato in estate a strapparlo ai rossoneri. Anche nel doppio impegno di Champions League, le due società hanno parlato di vari calciatori, tra cui ovviamente anche del classe '99. Così come ha parlato soprattutto Paolo Maldini, il quale ha chiaramente detto di voler rinnovare il contratto di Leao prima del Mondiale.