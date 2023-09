Champions League, slitta la conferenza stampa del Newcastle: il motivo

L'attesa per l'esordio in Champions League sale e i tifosi rossoneri non vedono l'ora di assistere al match fra Milan e Newcastle. Oggi è giorni di vigilia e, come di consueto, i due allenatori saranno occupati nella conferenza stampa accompagnati da un proprio giocatore. Tuttavia, se Stefano Pioli ha già parlato con Fikayo Tomori, Eddie Howe dovrà pazientare ancora un po'.