Inter-Milan, non è solo colpa di Pioli: squadra lunga e poco attenta

Per fortuna che c'è la Champions League . Il Milan può subito riscattare la pessima prestazione offerta nel derby contro l' Inter e riprendere il filo di gioco e risultati delle prime tre giornate di campionato. La critica si è scagliata contro il tecnico rossonero, Stefano Pioli , ma, come analizzato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le responsabilità non sono tutte sue.

A deludere sono stati i leader

Sul banco degli imputati non ci sono tanto i nuovi arrivati ma i leader di questa squadra. La rosea ha iniziato con la prestazione di Theo Hernandez, il quale non ha deluso sul piano tecnico quanto sul piano dell'atteggiamento. Il rigore regalato a Calhanoglu fa parte di una serie di errori, come il non tornare in fretta durante il gol nerazzurro del 3-1 o il lasciare completamente solo Frattesi per la rete del 5-1. C'è poi Malick Thiaw, risultato lento ed impacciato nei tanti uno contro uno lasciati all'Inter e ingenuo nell'azione che porta al primo gol nerazzurro.