Champions League – Milan-Porto, ecco i convocati di Conceicao

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Champions League contro il Milan

Sergio Conceicao , allenatore del Porto, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Champions League contro il Milan. Ecco l'elenco completo.

Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Vítor Ferreira, Wendell, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira. Le Top News di oggi: problemi per Ballo-Touré, panchina per Rafael Leao in Milan-Porto?