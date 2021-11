MERCATO MILAN E TOP NEWS – Leao out? Occhio a Rebic e B. Touré

Riflettori puntati su Milan-Porto, partita valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League. Stefano Pioli a Davide Calabria hanno parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Stesso discorso per l'avversario Sergio Conceicao. Ci sono diverse novità di formazione e non solo: Ante Rebic ancora a parte, Fodé Ballo-Touré non si è allenato. Rade Krunic al posto di Rafael Leao nell'undici titolare? Le Top News di oggi, 02-11-2021. nelle prossime schede!