Milan-Napoli, Meret: “Vogliamo conquistare un risultato positivo”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni del canale tematico del club azzurro nel post-partita dello stadio 'Via del Mare', dopo la vittoria esterna (1-2) contro il Lecce in campionato e proiettandosi già alla sfida che opporrà la squadra di Luciano Spalletti al Milan di Stefano Pioli nella serata di mercoledì 12 aprile per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Meret.