Milan, Maldini: “Champions League? C’è la possibilità di crederci”

'Repubblica' in edicola questa mattina riporta le parole di Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , pronunciate nel corso di una video-conferenza con molti tifosi rossoneri che vivono a Kiev in occasione di un evento organizzato da Fondazione Milan per sostenere il popolo ucraino in guerra. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Maldini.

L'ingrediente segreto per avere la meglio in Champions : "Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto meno Champions. Anche nella rosa attuale abbiamo molti sognatori. Ed è positivo che ci siano loro e che ci siano anche quelli più realisti. Anch’io ero un sognatore, quando giocavo. Mi piace sognare, la mia stessa vita è stata un sogno e lo è stata in particolar modo al Milan. Senza sognare, probabilmente anche io avrei vinto meno Champions"

Sul rapporto con Andriy Shevchenko: "Andriy non è solo uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto, ma un vero amico per me e per la mia famiglia. Abbiamo trascorso tanto tempo insieme, anche tante vacanze. Lui per me è famiglia. A Kiev, una città che amo, ho trascorso momenti importanti con Andriy. Ci sono stato anche per la finale di Champions del 2018 tra Real Madrid e Liverpool".