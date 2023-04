Calciomercato Milan – Via Origi? Un ex nerazzurro alla corte di Pioli!

Un'altra giornata di campionato è andata in archivio e il Milan di Stefano Pioli ha capito una cosa: dovrà lottare con le unghie e con i denti se, al termine della stagione, vorrà esultare per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Il Napoli è sicuro di partecipare, la Lazio quasi. Ci sono altri due 'slot' liberi e cinque squadre (Roma, lo stesso Milan, Inter, Atalanta e Juventus) in competizione per aggiudicarselo. Dal futuro europeo del Diavolo dipenderanno anche molte mosse di calciomercato che faranno i due dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.