Champions League, Manchester City favorito: il Milan lontano

La Champions League ripartirà il 14 febbraio con gli ottavi di finale, ma chi è il favorito per la vittoria finale? Uno studio condotto dagli esperti di bookmakers di casinoonlineaams.com ha messo a confronto le quote. La favorita è il Manchester City con delle quote che oscillano tra 2.65 e 2-85. Alle sue spalle il Bayern Monaco e il PSG .

Champions League, Napoli quinto: milanesi lontane

Lontane le milanesi con l'Inter che oscilla tra il 24.00 e il 35.00 e il Milan intorno al 35. Brilla invece il Napoli, quinto con delle quote vicino al 12.00. Dei numeri che rappresentano alla perfezione la stagione delle tre squadre: i partenopei stanno dominando la Serie A e hanno giocato benissimo anche in Europa. Discorsi diversi per Milan e Inter che hanno faticato in entrambe le competizioni, nonostante la qualificazioni agli ottavi di Champions League conquistata.