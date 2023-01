Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?

Accomando, giornalista di DAZN, parla così della situazione Zaniolo dopo l'offerta del Bournemouth. Non si escludono tentativi del Milan

Il Milan , che ha iniziato malamente il 2023, potrebbe sfruttare questi ultimi giorni di calciomercato per cercare un nuovo innesto nella sua rosa. Il nome caldo di queste ultime settimane è quello di Zaniolo della Roma . Per l'esterno italiano ci sarebbe ancora uno spiraglio, dopo la frenata di ieri.

Orazio Accomando , giornalista di DAZN, parla così della situazione Zaniolo dopo l'offerta del Bournemouth . Non si escludono tentativi del Milan .

"L’incontro tra Vigorelli e il Bournemouth è avvenuto a Roma. Zaniolo ha detto no alla proposta degli inglesi. O Milan o Roma fino a fine stagione. Non escluso un nuovo tentativo del Milan nelle prossime 24/48 ore". Il Milan, quindi, potrebbe di nuovo tentare di parlare con la Roma, alla ricerca di un possibile accordo per Zaniolo. Vedremo gli aggiornamenti nelle prossime ore. Caso Bakayoko, gli aggiornamenti di Schira: “Milan furibondo”