Champions League, i nuovi sorteggi: Inter-Liverpool, Villarreal-Juventus

Sono stati designati gli accoppiamenti per gli Ottavi di Finale di Champions League: l'Inter se la vedrà con il Liverpool, la Juve con il Villarreal

Dopo il caos, adesso sono stati designati i sorteggi dei gironi della UEFA Champions League. Dando uno sguardo alle squadre italiane presenti ancora nella competizione europea, l'Inter ha pescato il Liverpool, club presente nel girone B insieme al Milan. Dunque Jurgen Klopp farà ritorno ancora una volta allo Stadio Giuseppe Meazza, questa volta per affrontare i nerazzurri. Sorteggio più dolce, invece, per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà sfidarsi contro il Villarreal, squadra che ha eliminato dalla Champions un'altra italiana: l'Atalanta. L'Atletico Madrid, altra società presente nel girone del Milan, se la vedrà contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Milan, super rinforzo in attacco dalla Premier League? Le ultime >>>