Calciomercato Milan – Super rinforzo in attacco dalla Premier? Il punto

Tra poco più di due settimane riaprirà il calciomercato e, come noto, la priorità del Milan è quella di acquistare un difensore centrale che sostituisca al meglio Simon Kjær. Il quale, per via dell'infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, ha terminato anzitempo la sua stagione. Quindi non sarebbero previsti altri innesti a centrocampo ed in attacco, ma ci sono due variabili che potrebbero far cambiare idea ai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara. I quali, ad ogni modo, restano sempre vigili ed attenti su tutte le occasioni che il mercato propone.