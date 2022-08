Champions League, il calendario del Milan: date e orari del girone / News

C'era grande attesa per conoscere date e orari degli impegni del Milan in Champions League dopo il sorteggio andato in scena due giorni fa ad Istanbul. I rossoneri sono stati inseriti nel girone E insieme a Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Un raggruppamento sicuramente più clemente rispetto a quello dello scorso anno, quando la squadra di Stefano Pioli occupava la Quarta Fascia. Ecco date e orari degli impegni del Milan in Champions League.