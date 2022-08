Mercato Milan – Centrocampo, l’esubero dell’Arsenal nel mirino / News

La sessione estiva di calciomercato va via via spegnendosi, con il Milan che è ancora alla ricerca di alcuni tasselli importanti per completare la rosa. Come noto, il club di via Aldo Rossi cerca un difensore che possa prendere il posto di Alessio Romagnoli, trasferitosi a parametro zero alla Lazio. Nelle ultime ore avanza il nome di Trevoh Chalobah del Chelsea, ma attenzione anche al possibile acquisto a titolo definitivo di Malick Thiaw dello Schalke 04. Non solo un colpo in difesa: il Diavolo si guarda intorno anche a centrocampo e cerca possibili occasioni in giro per l'Europa.