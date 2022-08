Mercato Milan – Di Marzio: “Fofana al Chelsea, si apre Chalobah in prestito”

"In Premier spendono milioni di euro in maniera estremamente semplice. Il Chelsea sta comprando Wesley Fofana per una cifra vicina agli 80-85 milioni. Questa è una notizia positiva per il Milan perché si apre il prestito di Trevoh Chalobah. L'alternativa è Malick Thiaw, che il Milan prenderebbe anche a titolo definitivo. Bisogna capire se farlo anche con Jean Onana. Intanto il budget del Milan aumenta di circa 5 milioni di euro, provenienti dalla cessione di Lucas Paqueta dal Lione al West Ham". Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>