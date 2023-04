Champions League, Benfica-Inter: saranno assenti Skriniar e Calhanoglu

Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu non saliranno sul volo per Lisbona: Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions, senza di loro

'Gazzetta.it' ha evidenziato come Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu salteranno Benfica-Inter , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00 , all'Estádio da Luz. Sia lo slovacco sia il turco, infatti, non saliranno sul volo che, nel pomeriggio ( ore 16:00 ) partirà dall'aeroporto di Milano-Malpensa con destinazione Lisbona .

Proveranno ad esserci per il match di ritorno a Milano

Skriniar è alle prese con una lomboglutalgia. Calhanoglu, invece, con l'infortunio ad un adduttore rimediato in Nazionale. Entrambi, ha commentato la 'rosea' online, sperano di tornare a disposizione almeno per la panchina contro il Monza nel prossimo match di campionato in modo da giocare la sfida di ritorno di mercoledì 19 aprile a 'San Siro' contro i portoghesi del tecnico tedesco Roger Schmidt.