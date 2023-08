Champions League 2023/2024, il quadro completo: Milan nel gruppo F

(fonte: acmilan.com) La Champions League è tornata. Con il sorteggio della fase a gironi è iniziata ufficialmente l'edizione 2023/24 della competizione europea che in questa stagione si concluderà sabato 1 giugno allo stadio di Wembley a Londra. Il Milan sapeva solo di essere in terza fascia in base al ranking UEFA, il resto l'ha determinato l'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo: i rossoneri giocheranno nel Gruppo F e affronteranno Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle.