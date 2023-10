Risultati UCL – Borussia Dortmund-Milan 0-0: il tabellino | News

Tabellino Borussia Dortmund-Milan 0-0

Secondo 0-0 consecutivo in Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Dopo quello di 'San Siro' contro il Newcastle United, arriva quello in trasferta, al 'Signal Iduna Park', contro il Borussia Dortmund. Soltanto due punti, dunque, dopo due partite per il Diavolo nel Gruppo F e la strada verso la qualificazione, ora, si fa sempre più difficile. Nel primo tempo la gara è bella, ritmi alti, con occasioni da una parte e dall'altra. Il Milan soffre troppo dietro, ma può pungere spesso in contropiede. I rossoneri, però, sono imprecisi e poco lucidi. Nella ripresa il Milan si divora 3-4 palle-gol colossali e, per poco, nel finale non incassa anche una beffa che non avrebbe meritato. Vediamo ora, insieme, il tabellino completo di Borussia Dortmund-Milan 0-0 al 'Westfalenstadion' in Germania.