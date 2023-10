Borussia Dortmund-Milan 0-0 al 90′: è mancato il cinismo | UCL News

Al 54' il Milan va ad un passo dal vantaggio. Bella azione dei rossoneri, finalizzata da Leão per un passaggio, nel cuore dell'area di rigore, per l'ex Christian Pulisic. L'attaccante statunitense si gira e tira ma spara la sfera addosso al portiere del Borussia Dortmund, lo svizzero Gregor Kobel.

Brividi, un minuto più tardi, nell'area di rigore del Milan, per un colpo di testa di Nico Schlotterbeck deviato da Pobega. Dal replay, però, si evince chiaramente come la sfera abbia sbattuto sulla nuca del centrocampista italiano e non sul braccio. Si tratta, di fatto, dell'ultimo 'lampo' della brutta gara del numero 32 del Diavolo: al 58' lascia il posto in campo a Yacine Adli.

I rossoneri riprendono in mano le redini del gioco, nel tentativo di centrare i tre punti, ma Terzic risponde proponendo un attacco più corposo. Fuori Julian Brandt, dentro Karim Adeyemi. Anche Pioli, allora, cerca di dare una scossa alla sua squadra, che soffre di meno, ora, in fase difensiva, ma che si rivela davvero poco incisiva in attacco.

Escono, al 69', capitan Davide Calabria, poi Pulisic e Olivier Giroud; entrano Alessandro Florenzi, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Anche il BVB propone forze fresche sul terreno di gioco qualche minuto più tardi: fuori Marco Reus e Donyell Malen e dentro Felix Nmecha e Jamie Bynoe-Gittens.

I ritmi del match sono un po' più bassi nel secondo tempo, le occasioni da gol sono più rare rispetto ai primi 45' di gioco. Al 74', dalla lunga distanza, ci prova il difensore centrale Schlotterbeck ad impegnare Maignan: conclusione, però, debole e centrale che non sorprende il portiere del Diavolo. Un minuto più tardi, show del neo-entrato Bynoe-Gittens, che salta - dalla sinistra - prima Florenzi poi Chukwueze e va alla conclusione. Tiro a giro alto sulla traversa ma bella iniziativa dell'inglese.

Chukwueze si immola sul tentativo dalla distanza di Emre Can (76') in un momento in cui si ha la sensazione che i padroni di casa siano tornati a governare il gioco. Break del Milan, con Leão che, dopo aver fatto ammonire Mats Hummels (81'), inventa per Theo Hernández: colpo di testa in corsa del laterale sinistro del Diavolo e il pallone che, purtroppo, termina alto sulla traversa della porta difesa da Kobel.

A cinque minuti dal termine Terzic richiama in panchina Niclas Füllkrug e getta sul terreno di gioco il giovane Youssoufa Moukoko. Ma è Chukwueze che sfiora, in contropiede, il gran gol al 'Signal Iduna Park'. Tiro a giro, di sinistro, sul palo più lontano e sfera davvero fuori di pochissimo! All'86' Leão - salito in cattedra con il passare dei minuti - serve ancora Chukwueze. Il nigeriano, però, in piena area di rigore spara addosso a Kobel in uscita.

Sul pallone, ribattuto, dal portiere del Borussia Dortmund arriva Tijjani Reijnders: conclusione al volo e sfera fuori di pochissimo. Milan veramente a centimetri da un vantaggio che, a conti fatti, avrebbe anche meritato. Si fa ammonire Yunus Musah (88') e, sulla susseguente punizione, Emre Can spaventa Maignan. Un minuto più tardi prova la botta dalla distanza Nmecha e il pallone termina di poco fuori.

Al 90' il Milan chiede il calcio di rigore per un intervento in area di rigore di Bynoe-Gittens su Florenzi, ma l'arbitro Szymon Marciniak lascia proseguire, senza neanche andare al V.A.R.. Nel recupero le squadre, stanchissime, rischiano entrambe di prendere un gol-beffa poiché troppo lunghe e scoordinate in campo, ma il risultato non cambia. Borussia Dortmund-Milan 0-0 al 90': la strada verso la qualificazione agli ottavi si complica per i ragazzi di Pioli. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.