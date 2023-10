Borussia Dortmund-Milan 0-0 al 45′: troppa sofferenza dietro | UCL News

Sui corner successivi, i rossoneri creano ancora insidie dalle parti del portiere di casa, Gregor Kobel. Al 6', però, approfittando di una corta e imprecisa respinta di Malick Thiaw sul cross, dalla sinistra, di Ramy Bensebaini, arriva al tiro di prima intenzione Donyell Malen. Il suo piatto destro di prima intenzione spaventa Mike Maignan, ma la sfera termina sul fondo alla sinistra del portiere francese.

Al 16' il Diavolo si riaffaccia dalle parti di Kobel. Fuga, sulla destra, dell'ex Christian Pulisic che crea scompiglio nella retroguardia dei padroni di casa e viene chiuso in calcio d'angolo. Sul corner susseguente, battuto dallo stesso numero 11 statunitense, svetta su tutti Thiaw. Il colpo di testa dell'ex centrale dello Schalke 04 - storico rivale del BVB - termina però di poco alto sulla traversa.

Rafael Leão sgasa sulla fascia sinistra e fa ammonire Nico Schlotterbeck, ma è la squadra di Terzic, poi, che prova ad impensierire un paio di volte la retroguardia del Milan. Prima Thiaw, poi Maignan, però, fanno buona guardia per la compagine meneghina. Cartellino giallo, in casa Milan, per Reijnders. Intervento da dietro su Marco Reus, ma il provvedimento dell'arbitro polacco Szymon Marciniak appare sin da subito troppo severo.

Sugli sviluppi della punizione, battuta da Julian Brandt, colpo di testa di Bensebaini per il BVB ma la sfera termina alta sulla traversa della porta difesa da Maignan. Non perdona nulla Marciniak: intervento duro di Emre Can, a metà campo, su Olivier Giroud e ammonizione anche per l'ex centrocampista della Juventus. I gialloneri, al 27', creano una palla-gol molto importante: bella azione in orizzontale, di stampo rugbystico, da sinistra verso il centro per il Dortmund.

Il pallone arriva a Malen, che si aggiusta la sfera con il destro e prova il diagonale dalla distanza di sinistro. La palla sfiora il palo alla sinistra di Maignan. Il Milan lascia l'inerzia del match nelle mani dei padroni di casa, tentando di pungere in contropiede, ma Pulisic e Leão sembrano essere un po' sotto tono. Al 31' il Borussia Dortmund - che nel frattempo ha aumentato l'intensità - va ancora vicino al gol.

È bravo Niclas Füllkrug, centravanti giallonero e della Nazionale tedesca, a vincere un paio di rimpalli e, nella più classica delle azioni di sfondamento, si presenta in area per sfidare Maignan. Conclusione mancina e il portiere del Diavolo si oppone, deviando la conclusione del bomber tedesco. Maignan evita problemi anche un minuto più tardi sullo spiovente insidioso di Reus dalla distanza: l'ex Lille e PSG fa buona guardia.

Al 36', su iniziativa dalla sinistra di Emre Can, il pallone arriva a Brandt: rovesciata acrobatica del numero 19 giallonero e pallone di molto alto sulla traversa della porta rossonera. Il BVB, però, ha preso nettamente in mano le redini del gioco e per il Milan non sembra essere poi una grandissima serata. Lo si vede al 38', quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Davide Calabria pesca Giroud nell'area piccola davanti a Kobel. Il centravanti francese, 'disturbato' da Theo Hernández, calcia incredibilmente fuori da ottima posizione.

Leão riappare nella partita. Al 41' se ne va sulla sinistra, arriva fino in fondo e mette il pallone - a rimorchio - verso il centro dell'area di rigore del Borussia Dortmund per l'accorrente Giroud. Il francese, però, non sembra molto reattivo, litiga con il pallone, e si fa chiudere in bello stile da Mats Hummels. I padroni di casa, però premono alla ricerca del vantaggio e ci vanno molto vicini nel finale di frazione.

Tra il 42' e il 43' prima Reus, poi Bensebaini, infine ancora Reus impensieriscono il Milan e Maignan. In particolare le ultime due occasioni sono colossali. Sul sinistro del terzino del BVB vola Maignan in calcio d'angolo. Sul corner che porta il numero 11 del BVB alla conclusione è bravo Yunus Musah a coprire il palo più lontano e ad evitare che il pallone rotoli in fondo al sacco. Quanta sofferenza per il Diavolo.

Al 45' Leão se ne va ancora sulla sinistra, con un lampo e, con un tiro-cross dalla sinistra, per poco non trova Giroud per la deviazione vincente. L'azione continua e Pobega, che aveva 'inaugurato' il match con una chance importante, va al tiro: conclusione debole, centrale e rimpallata dalla retroguardia tedesca. Borussia Dortmund-Milan 0-0 al 45': ci vorrà ben altro, nella ripresa, per portare a casa un successo che sarebbe fondamentale nell'economia del girone. Segui qui il LIVE testuale del match Borussia Dortmund-Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.