Pagelle Borussia Dortmund-Milan 0-0: solo Leao e Fikayo Tomori

Nell'inferno del Signal Iduna Park parte bene la squadra di Pioli, che nei primissimi minuti controlla la sfida e si rende leggermente pericolosa creando dei buoni presupposti. Dura poco però, perché il primo tempo rossonero è fatto di tantissimi errori tecnici e disattenzioni. Le possibilità per far male non mancano, ma proprio questi errori le annullano. Anche i tedeschi si fanno sotto pericolosamente un paio di volte. Il secondo tempo, come spettacolarità, è anche peggio del primo. Milan che si affida solo a Leao, che però non trova mai nessuno.