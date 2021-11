Atletico Madrid-Milan, Simeone deve rinunciare a quattro giocatori

L'Atletico Madrid di Simeone non avrà a disposizione quattro giocatori importanti per la sfida contro il Milan

Il giornale AS, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sugli indisponibili in casa Atletico Madrid in vista della partita contro il Milan. La gara è in programma mercoledì prossimo al Wanda Metropolitano. Il tecnico degli spagnoli non avrà a disposizione Joao Felix,Trippier,Griezmann (lui out per squalifica) e Felipe. Notizie positive dunque per i rossoneri, anche se pure Stefano Pioli deve far fronte a diverse assenze, come ad esempio quella di Davide Calabria. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.