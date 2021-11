MERCATO MILAN TOP NEWS – Raiola sui rinnovi. Idea a centrocampo

Un amore così grande, quello di Simon Kjaer per il Milan (e viceversa), col difensore che non perde occasione per ricordarlo dopo aver rinnovato, mentre a Casa Milan si lavora agli altri rinnovi, soprattutto quello del capitano Alessio Romagnoli, di cui ha parlato Raiola ai nostri microfoni. Joao Felix intanto si è infortunato e salterà il match con i rossoneri. Ecco le notizie più importanti di oggi a stampo rossonero.