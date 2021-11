Atletico-Milan, Pioli: “Dimostrazione di maturità, vittoria meritata”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ad Amazon Prime Video al termine di Atlético Madrid-Milan di Champions League.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video al termine di Atlético-Milan, partita della quinta giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Giusto festeggiare con i miei giocatori, abbiamo giocato con personalità e coraggio. Partita difficile, ma meritata. Ci hanno messo mentalità e coraggio. Giusto così per loro. La storia di Messias è bellissima, ma è solo all'inizio. Ha qualità e ha avuto difficoltà appena arrivato. Ha belle caratteristiche e ci aiuterà, siamo solo all'inizio. Stiamo provando a diventare un grande Milan e credo che la strada sia giusta. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di maturità. Ancora non ho firmato, siamo in sintonia col club e c'è empatia tra noi. Deve continuare così. Il lavoro fa la differenza. Le qualità, le idee... Poi la firma arriverà".