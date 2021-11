Atletico-Milan 0-1, Pioli: “Giusto gioire. Abbiamo dominato”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atlético Madrid-Milan di Champions League

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Atlético Madrid-Milan, partita della quinta giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sull’esultanza a fine partita: “Credo che la cosa più importante della squadra è che abbiamo vissuto la partita con un’intensità mentale importante ed è giusto gioire. Abbiamo vinto una partita impegnativa su un campo in cui le italiane non vincono dal 99. Questa vittoria con avversari del genere ci deve far capire che con le giuste idee e la giusta attenzione possiamo essere una squadra forte”.

Una vittoria di Pioli su Simeone? “È stata la vittoria del Milan e dei ragazzi che hanno dimostrato personalità. Stasera siamo riusciti a dominare quasi completamente la partita, l’importante comunque è provare a fare la partita ed essere coraggiosi soprattutto nella fase difensiva. Ci abbiamo provato e i ragazzi sono stati premiati con una grande vittoria”.

Sull'abbraccio con Maldini: “Viviamo insieme con grande passione la nostra esperienza, il nostro cammino. Siamo insieme tutti i giorni, sappiamo quanto lavoriamo per tenere alto il livello del club. Oggi è stato bellissimo tutto, i nostri tifosi si sono fatti sentire. Gioiamo insieme e soffriamo insieme”

Ti sei un po' emozionato? “I ragazzi io li conosco, so quanto possono dare. Affrontare questa partita con questo piglio è una soddisfazione per un allenatore che li vede continuare a crescere e li vede sforzarsi per salite di livello… È una grande soddisfazione”.

Mister Pioli sta crescendo? “Pioli sta crescendo con i suoi giocatori, ci confrontiamo per cercare di mettere in campo strategie vincenti. Il mio è un dare per avere, stiamo crescendo insieme”.

Possiamo migliorare quando ci vengono a prendere un po' alti? "Assolutamente sì, credo che abbiamo anche le capacità tecniche e di personalità per gestire meglio la pressione. Ma se non ti muovi con i tempi giusti e non dai soluzioni veloci al portatore vai incontro a difficoltà. Dobbiamo lavorare meglio. In certe situazioni siamo stati più bravi, ma contro Porto e Liverpool abbiamo avuto qualche difficoltà. Stasera abbiamo toccato un livello di prestazione e di atteggiamento mentale importante, si vedeva che la squadra c'era. Ma tanti step si possono e devono ancora superare. Per vincere in Italia è difficile e dura, in Champions c'è un livello ancora superiore".