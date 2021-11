Atletico Madrid-Milan, le curiosità sul match di Champions League

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Atletico Madrid-Milan, gara che si giocherà stasera al Wanda Metropolitano

1- Escluse le autoreti, tutti e tre i gol del Milan in Champions League in questa stagione hanno visto la partecipazione di Rafael Leão (un gol, un assist) o Brahim Díaz (un gol, un assist). Da quando ha segnato all'andata contro l'Atlético Madrid, tuttavia, Rafael Leão non ha tentato un tiro in nessuna delle sue ultime due presenze nella competizione (175 minuti giocati).