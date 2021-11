Champions League, dove vedere Atlético-Milan in tv o diretta streaming

Alle 21:00 Atlético-Milan, quinta gara del Gruppo B di Champions League: ecco dove seguire in tv e in diretta online streaming la partita

Atlético Madrid-Milan in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Wanda Metropolitano', la sfida Atlético Madrid-Milan, valevole per la 5^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. I 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone cercano un successo per alimentare il desiderio di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver perso le prime tre partite, ha pareggiato l'ultima partita (1-1) a 'San Siro' contro il Porto. Qualificazione dei rossoneri quasi impossibile, ma non del tutto sfumata.