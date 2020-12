Milan, da traghettatore a condottiero: dai un voto al 2020 di Pioli

Milan, dai un voto al 2020 di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In pochi si aspettavano un 2020 simile da parte del Milan, tifosi e addetti ai lavori compresi. Una squadra in difficoltà da svariati anni che, dopo il famoso lockdown, comincia ad inanellare una serie di risultati strabilianti, accompagnati da prestazioni più che convincenti. Ma di chi è il merito di tutto questo? Trovare una sola persona in questo caso è impossibile, ma di sicuro gran parte di esso è da conferire a Stefano Pioli.

Per capire il percorso di Pioli al Milan bisogna partire da lontano. Dopo la vittoria contro il Genoa, la società decide comunque di sollevare Marco Giampaolo dal proprio incarico. Il piazzamento in zona retrocessione non poteva essere cancellato da una vittoria quasi casuale. Dopo il tentativo fallito di arrivare a Luciano Spalletti, il club rossonero ‘ripiega’ sull’ex Fiorentina, un scelta tanto rischiosa quanto impopolare. I tifosi si aspettavano ben altro da questo cambio di panchina, ma si sono trovati una sorta di traghettatore da salutare al massimo nel mese di giugno.

Con il suo arrivo c’è stato un miglioramento immediato, ma non dal punto di vista dei risultati: lo 0-5 contro l’Atalanta è probabilmente uno dei punti più bassi della gloriosa storia del Diavolo. Ma a gennaio il vento inizia a cambiare: l’arrivo di giocatori di esperienza come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic rimette qualche tassello a posto, ma il puzzle non risulta ancora sistemato a dovere. Una delle notizie più brutte della storia del mondo, però, si trasforma inspiegabilmente nella vera svolta per il Milan.

L’avvento del coronavirus costringe il calcio ad uno stop forzato, che dura da metà marzo fino a giugno. Da qui in poi il mondo si ribalta. Il Milan inizia una marcia trionfale che gli consegna il titolo di ‘mini scudetto’ dalla ripresa in poi. I risultati continuano anche nella stagione corrente, con una squadra consapevole della propria forza e a tratti devastante nonostante le diverse assenze nelle ultime partite. Un cambio di rotta che ha convinto la dirigenza, in particolare Ivan Gazidis, a confermare Pioli per i prossimi due anni. Il manager sudafricano aveva già allacciato rapporti concreti con Ralf Rangnick, ma ha dovuto ricredersi visti i risultati acquisiti. Da traghettatore a condottiero di un nuovo ciclo del Milan: lo strano destino di Stefano Pioli. Adesso tocca a voi, che voto merita il 2020 del mister?

Mercato Milan – Dalla Spagna: “Brenner al Diavolo si farà”. VAI ALLA NOTIZIA >>>