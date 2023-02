Ziliani, che bordata sul Milan: “Ora non è più niente” | News

Che il Milan sia in un pessimo momento di forma è evidente a tutti. La squadra di Pioli ieri ha incassato la quarta sconfitta consecutiva perdendo un match importante come il derby per 1-0 grazie ad un gol di Lautaro Martinez. In realtà, il risultato finale è meno pesante rispetto a quanto visto sul campo, con i rossoneri che non sono mai stati pericolosi e con la squadra di Inzaghi che avrebbe meritato senza dubbio di fare qualche altra gol.