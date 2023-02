Milan, da Dest a Origi: ecco chi potrebbe dire addio a giugno dei nuovi

Il futuro dei nuovi arrivati in estate potrebbe essere lontano dal Milan. Da Dest a Origi, passando per De Ketelaere: le ultime sul mercato

Enrico Ianuario

Cinque mesi dopo la chiusura del mercato estivo, si possono già tirare diverse somme. Una considerazione va fatta in particolar modo per i calciatori acquistati dal Milan in estate che, per quanto visto fin qui, chi per un motivo e chi per un altro si è rivelato un vero e proprio flop. A far più rumore, considerata la cifra sborsata per acquistarlo, è De Ketelaere, ma gli altri 'rinforzi' probabilmente hanno anche fatto peggio del trequartista belga. Diversi calciatori, dunque, potrebbero lasciare il Diavolo al termine di questa stagione che sta diventando sempre più sciagurata.

Milan, che flop i nuovi arrivati — 'Calciomercato.com' parla dei calciatori, arrivati in estate al Milan, che potrebbero lasciare la squadra di Pioli già a giugno. Chi non dovrebbe muoversi da Milanello è Malick Thiaw, giovane difensore tedesco che è stato impiegato col contagocce. Ogni volta, però, che è sceso in campo, l'ex Schalke 04 ha comunque dato una buona impressione, motivo per cui non dovrebbe lasciare il Milan. Chi, invece, lascerà sicuramente il club di via Aldo Rossi sarà Sergino Dest. Troppi i 20 milioni chiesti dal Barcellona per il riscatto del suo prestito, considerato anche che le sue prestazioni viste fin qui non sono state decisamente all'altezza. Lo statunitense, dunque, ritornerà in Catalogna.

Tra coloro i quali stanno deludendo c'è ovviamente anche Charles De Ketelaere, arrivato per una cifra intorno ai 35 milioni di euro dal Club Brugge in estate. A differenza di Dest, però, il belga gode ancora della stima di Maldini e Massara, motivo per il quale non è prevista una cessione a giugno. Dirà, invece, addio il suo connazionale Aster Vranckx. Troppi i 12 milioni chiesti dal Wolfsburg per il riscatto del centrocampista belga, il quale ha giocato veramente poco in questa stagione anche se, c'è da dire, prestazione con la Roma a parte, non ha sfigurato in quelle poche altre occasioni concesse da Pioli.

Attenzione, infine, anche ad altri due nomi. Yacine Adli e Divock Origi potrebbero lasciare il Milan a fine stagione. Entrambi sono di proprietà del club di via Aldo Rossi, dunque a differenza di Dest e Vranckx non ci sono discorsi relativi a prestiti e riscatti. Le loro cessioni, a giugno, rappresenterebbero un segnale forte e chiaro da parte della società, in quanto sarebbe plausibilmente delusa dall'apporto dato dai due calciatori. Insomma, durante l'estate prossima probabilmente vedremo entrare e uscire parecchia gente dal cancello di Milanello. Pioli punta sulla difesa a tre: ma è davvero la soluzione?