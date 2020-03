Verso Juventus-Milan: rossoneri in campo a Milanello (FOTO)

NEWS MILAN – Allenamento mattutino, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per i rossoneri di Stefano Pioli che, nel proprio quartier generale, stanno preparando Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà mercoledì sera, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino.

Ecco, dall’account ufficiale del Milan sul popolare social network ‘Twitter‘, le foto più belle della seduta di allenamento odierna di Zlatan Ibrahimović e compagni.

Intanto, in casa Milan, si parla molto di un possibile approdo in panchina, per il 2020-2021, del tedesco Ralf Rangnick. Ecco quali punizioni ‘particolari’ aveva studiato l’ex allenatore del RB Lipsia per punire i calciatori ribelli ed indisciplinati: per scoprirle tutte, continua a leggere >>>

