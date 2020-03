Verso Juventus-Milan, gli highlights della gara d’andata pubblicati dai rossoneri (VIDEO)

ULTIME NEWS MILAN – Notizia degli ultimi minuti non esclude uno spostamento delle semifinali di Coppa Italia per far spazio alle gare di Serie A rinviate in questo weekend. Nonostante ciò il Milan, attraverso il suo profilo Twitter, si dimostra concentratissimo verso Juventus-Milan, per adesso in programma mercoledì 4 marzo all’Allianz Stadium. I rossoneri hanno pubblicato gli highlights della partita d’andata, in cui la squadra ha offerto una prestazione convincente. Che sia di buon auspicio in vista del ritorno? Ecco il video.

Intanto ecco la curiosa storia di un tifoso del Milan proveniente dal Cile: ecco cosa gli è successo

