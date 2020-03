Dal Cile per Milan-Genoa, ma non si gioca: beffa per un tifoso rossonero

NEWS MILAN – David Mora Cvitanic, tifoso cileno del Milan, ha vissuto, nelle scorse ore, una brutta esperienza. Il ragazzo, infatti, partito dalla Patagonia Cilena per recarsi a Milano al fine di assistere, oggi, a Milan-Genoa allo stadio di ‘San Siro‘, ha appreso, una volta arrivato in Italia, che la gara non si sarebbe giocata poiché rinviata al prossimo 13 maggio per via dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

Il tifoso rossonero, però, l’ha presa bene, nonostante non abbia potuto coronare il suo sogno di veder giocare il Milan dal vivo e l’ha raccontato in un post sul suo account del popolare social network ‘Twitter‘:

“Ho percorso più di 13.300 chilometri dalla Patagonia Cilena all’italia per vedere te, mio Milan, ma non avrò la soddisfazione di tifarti nel mitico stadio di San Siro. Ma l’emozione è grande, mi ha portato dalle terre del Sud del mondo fino a qui. Forza Milan“, ha scritto David, postando una sua foto in Piazza Duomo con la maglia rossonera e con la bandiera del suo Paese natìo.

Intanto sembra che, per la stagione 2020-2021, il Milan voglia puntare sul tecnico tedesco Ralf Rangnick al posto di Stefano Pioli. C’è una curiosità, molto interessante, da ricordare su Rangnick ed il suo passato allo Schalke 04. Per scoprirla, continua a leggere >>>

