Serie A – Rinvio delle gare, nulla di fatto dal Consiglio della Lega Calcio

NEWS SERIE A – Come riferito da ‘Sky Sport 24‘, dal Consiglio straordinario della Lega Serie A iniziato intorno alle ore 12:00 e da poco terminato, non si è giunti ad alcuna decisione successiva al rinvio delle cinque gare del 26° turno di campionato per l’emergenza coronavirus. In settimana si terrà un’assemblea per provare a risolvere la situazione e trovare una scelta precisa.

Le gare in questione, che avrebbero dovuto disputarsi tra ieri ed oggi a porte chiuse, sono Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina: per ora, la data per il recupero è stata fissata al 13 maggio prossimo ma è probabile che alcune di queste partite possano essere giocate anche prima di Pasqua.

In particolare, quelle delle squadre che non avranno impegni intermedi di Coppa Italia e/o coppe europee. Intanto, per la stagione 2020-2021, sembra che il Milan si stia indirizzando su Ralf Rangnick per il ruolo di allenatore-manager: per le ultime sull’ex tecnico del RB Lipsia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android