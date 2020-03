Seria A – Milan-Genoa si giocherà mercoledì? Probabile rinvio della Coppa Italia

ULTIME NEWS MILAN – In queste settimane frenetiche di emergenza coronavirus, si profila un altro stravolgimento che coinvolgerebbe campionato e Coppa Italia. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, La Lega Serie A sta seriamente pensando di recuperare le gare non giocate in questo weekend, nella giornata di mercoledì 4 marzo. In questo caso le semifinali di Coppa Italia, compresa Juventus-Milan, sarebbero rinviate al 13 maggio. I rossoneri dunque scenderebbero comunque in campo, ma per recuperare la gara contro il Genoa non giocata quest’oggi. Per quanto riguarda gli altri match in programma, soltanto Juventus-Inter dovrebbe disputarsi secondo le modalità per cui era prevista Juventus-Milan di Coppa Italia, ovvero senza tifosi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tutti le altre sfide si giocherebbero a porte chiuse. Intanto è stata fatta un’assemblea per l’emergenza coronavirus, continua a leggere >>>

