Tomori, 100 presenze con il Milan: “Finiamo la stagione nel modo giusto”

Grande traguardo per Fikayo Tomori tagliato sabato pomeriggio in occasione del match tra Roma e Milan. Il difensore inglese, infatti, ha disputato la partita numero 100 con la maglia rossonera e oggi è stato festeggiato a Milanello dalla squadra e dalla dirigenza. "Ragazzi siamo qua per festeggiare il nostro Fikayo per le sue 100 presenze nel Milan. Siamo molto contenti, questo è il primo di tanti grandi traguardi che potrai ottenere con la maglia rossonera. Bravo Fik!", le dichiarazioni di Paolo Maldini. "Grazie a tutti per le 100 presenze con il Milan, speriamo di finire la stagione nel modo giusto", ha risposto Tomori davanti ai suoi compagni di squadra. Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.