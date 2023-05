Milan, previsto maxi turnover contro la Cremonese: ecco le scelte di Pioli

Domani sera, alle ore 21.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Cremonese. La gara sarà valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A, con le due squadre che vorranno ottenere dei punti preziosi per raggiungere i loro obiettivi. Da un lato i rossoneri avranno la necessità di conquistare una vittoria, in modo tale da rimanere nel vivo della corsa Champions; dall'altra i grigiorossi vorranno strappare un risultato utile per mantenere vivo il sogno salvezza. Per quanto riguarda il Milan, secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Stefano Pioli potrebbe cambiare sei giocatori rispetto all'ultimo match di campionato contro la Roma.