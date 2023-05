Calciomercato Milan – Il nuovo bomber lo sponsorizza RedBird? Le ultime

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sanno benissimo cosa fare nel prossimo calciomercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi ha bisogno di un robusto restyling tra le seconde linee e di un paio di innesti di assoluta qualità tra i titolari. Sono previsti movimenti - in entrata e in uscita - in ogni reparto. Il nostro focus odierno, però, è dedicato all'attacco. Il settore che, forse, più di tutti, il Diavolo ha bisogno di rinnovare.