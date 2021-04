SuperLega, Milan tra i fondatori: le reazioni social dei tifosi | LIVEBLOG

Il Milan è tra i 12 club fondatori della SuperLega. Cosa ne pensano i sostenitori del Diavolo? Ecco qui le reazioni social in salsa rossonera

Nata ufficialmente la SuperLega, il nuovo torneo europeo infrasettimanale fondato da 12 club, tra cui il Milan. Dovrebbe vedere la luce, secondo indiscrezioni, già quest'estate. Dovrebbero partecipare, nelle intenzioni delle società coinvolte, almeno 20 squadre, suddivise in due gironi da 10, che si affronteranno andata e ritorno in un vero e proprio campionato europeo per club. Da lì, quarti di finale (accederebbero le prime tre di ogni raggruppamento, con la quarta e la quinta che faranno uno spareggio per un posto) e semifinali andata e ritorno. Infine, finale secca in campo neutro. Come hanno accolto i tifosi del Diavolo, sui social, la decisione del Milan di aderire alla SuperLega? Ecco alcuni dei loro commenti.